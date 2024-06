Przegląd prasy z maja 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Rudzie Śląskiej?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Rudy Śląskiej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nawet 15 lat może spędzić za kratkami 60-latek, który w Rudzie Śląskiej dopuścił się rozboju. Mężczyzna w jednym ze sklepów poprosił o papierosy i alkohol, a kiedy przyszło do zapłaty wyciągnął broń i stwierdził, że nie będzie płacił, po czym wyszedł. Wolnością nie nacieszył się jednak zbyt długo. - Kryminalni w ciągu niecałej godziny zatrzymali napastnika - przekazuje asp. szt. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy KMP w Rudzie Śląskiej. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie.

POLSKA. Boże Ciało to święto głęboko zakorzenione w tradycji i wierzeniach katolickich, którego elementem jest adoracja Eucharystii i procesja. Zobaczcie, jak wierni przystrajają stacje, przy których odbywa się błogosławieństwo. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

ŚLĄSK. Ks. Daniel Walusz stał się pozytywną gwiazdą internetu. Wikary w parafii bł. Karoliny na parafialnych festynach rusza w tany, porywając do tańca innych. Zdjęcia roztańczonego księdza zrobiły furorę w sieci. Ludzie nie szczędzili pozytywnych komentarzy.

To wyglądało groźnie. 25 maja w Rudzie Śląskiej doszło do wypadku trzech samochodów. Jeden z nich dachował. Konieczne było wezwanie karetki.

Pechowy przystanek w Rudzie Śląskiej? Idziesz sobie na przystanek, czekasz kilka minut, wsiadasz do tramwaju... a po sekundzie w miejscu gdzie stałeś/stałaś "ląduje" BMW wszystko niszcząc. To nie scenariusz kolejnego filmu z serii "Oszukać przeznaczenie", a rzeczywistość, z którą mieli do czynienia pasażerowie na Śląsku.