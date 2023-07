Przegląd prasy z Rudy Śląskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.07.2023

Zbliża się szalony weekend pełen atrakcji! W programie kina plenerowe, darmowe koncerty, festyny i inne imprezy spośród których każdy znajdzie coś dla siebie i to zupełnie ZA DARMO! Między 14-16 lipca w województwie śląskim niebo rozbłyśnie gwiazdami, które umilą nam ten wakacyjny czas. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncerty Krzysztofa Cugowskiego, Pięknych i Młodych, gościa od Sacrum i Pana, który cale nie jest taki miły, ale wie, jak poderwał małolatki. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

Krem budyniowy to świetny dodatek do tortów, ciast biszkoptowych i deserów. Można także nadziać nim eklerki lub pączki czy wykorzystać do dekoracji babeczek. Podpowiadam, jak sprawić by był idealnie gładki i pyszny za każdym razem. Proponuję także dodać do niego wanilię, by kusząco pachniał. Przekonaj się, jaki jest smaczny i zobacz, jak zrobić najlepszy krem budyniowy.