Przegląd prasy z Rudy Śląskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.04.2023

Akcja „Dzwonię i jadę” wystartowała w Rudzie Śląskiej już po raz siódmy. Dzięki Fundacji „Aktywni My” rudzcy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnego dojazdu do przychodni i gabinetów specjalistycznych, a także urzędów i domów kultury, a nawet sklepów. - Osobom starszym często trudno jest przemieścić się do przychodni, urzędu czy nawet na zakupy, dlatego służymy pomocą i zawozimy naszych seniorów wszędzie, gdzie potrzebują i nie stosujemy żadnych ograniczeń co do punktów docelowych – wyjaśnia Kornelia Pogoda, koordynatorka projektu.