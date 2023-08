Przegląd prasy z Rudy Śląskiej. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.08.2023

Prasówka Ruda Śląska 23.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Marzysz o domku letniskowym gdzieś nad wodą w woj. śląskim? Krótki dojazd, czyste powietrze, piękna okolica i rzeka czy jezioro! To idealna miejscówka na weekendy czy dłuższy wypoczynek w wakacje! Zebraliśmy dla was 10 najtańszych ofert takich domków w woj. śląskim. Ich lokalizacja jest znakomita, natomiast stan - część jest zaraz do zamieszkania, inne wymagają remontu czy wykończenia. Sprawdź te ogłoszenia!