Psiarze z Rudy Śląskiej muszą to wypróbować - zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji, to "Psia heca"

Ruda Śląska wzbogacona o kolejne inwestycje

Wybieg dla psów

W dzielnicy Wirek wybudowany został wybieg dla psów „Psia heca”. Wybieg jest ogrodzony i oświetlony. To spory teren o wielkości około 1600 m2. Właściciele psów będą teraz mieli nowoczesne miejsce żeby zapewnić swoim czworonogom zdrową i bezpieczną porcję ruchu. Teren wyposażony został w tor do agility składający się m.in. z drążków do przeskoków, tunelu, równoważni małej i dużej, słupków do slalomu, obręczy do przeskoków czy psiej toalety. Miejsce sprawdzi się do szkolenia psów i prawidłowej socjalizacji do jest bardzo ważne jeżeli chcemy żeby piesek nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców ale też dla siebie samego. Psi wybieg ma podłoże z trawy, są tam niskie nasadzenia, a dla właścicieli zwierząt zamontowano ławki i kosze na śmieci oraz odchody. Koszt inwestycji wyniósł 255 tys. zł.