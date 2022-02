Rowerem do 12 km od Rudy Śląskiej. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 lutego?

Rowerem w okolicy Rudy Śląskiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 12 km od Rudy Śląskiej, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 lutego w Rudzie Śląskiej ma być 5°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 lutego w Rudzie Śląskiej ma być 5°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 50,91 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 2 376 m

Suma zjazdów: 2 404 m

Trasę rowerową mieszkańcom Rudy Śląskiej poleca Jaskulaa.d

Dzisiaj naprawdę długa wyprawa w kierunku wspaniałych rejonów wokół zbiornika Kozłowa Góra. Trasę standardowo rozpocząłem na Helence i poruszałem się trasą w kierunku Radzionkowa. Po drodze zahaczyłem o Księżą Górę oraz Kopiec Wyzwolenia gdyż dzisiaj piękna pogoda oraz zarazem dobra widoczność. Z Piekar Śląskich można bez problemu dostać się do Zbiornika w Świerklańcu istniejącą trasą rowerową przebiegającą przez las Dioblina. Trzeba przyznać, że trasa rowerowa Piekary Śląskie-Zbiornik Świerklaniec jest bardzo przyjemna. Po dojechaniu na miejsce nie miałem niestety zbyt wiele czasu aby pokręcić się po okolicy gdyż była już dosyć późna godzina. W okolicy zbiornika można udać się do bunkrów bojowych lub udać się do wspaniałego Parku. Można również spróbować objechać jezioro dookoła (na pewno kiedyś spróbuję). W drogę powrotną postanowiłem wypróbować szlak zielony w kierunku Piekar. Niestety za Kozłową Górą zaczynają się lekkie wertepy, ponadto trzeba uważać bo w jednym miejscu szlak jest nieprzejezdny (zamknięta brama) i trzeba jechać objazdem.

