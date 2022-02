Ruda Śląska 20 lat temu - pamiętacie, czym wtedy żyli mieszkańcy i jak wyglądało miasto? Zobacz ZDJĘCIA red

WSPOMINAMY. Ruda Śląska 20 lat temu. Co działo się tu na początku XXI wieku? To między innymi otwarcie centrum handlowo-rozrywkowe Plaza, narodziny trojaczków czy wybory Miss Rudy Śląskiej. Pamiętacie tamte czasy? Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii zdjęciowej!