Ruda Śląska: Bezpłatny transport dla seniorów. Ruszyła akcja "Dzwonię i jadę"

- Z bezpłatnych przejazdów na terenie Rudy Śląskiej można skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 13:30 - tłumaczy Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Akcja potrwa do końca roku z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, czyli lipca i sierpnia. Skierowana jest do mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy ukończyli 60. rok życia. W tym roku do chwili obecnej z transportu skorzystało już 130 osób - dodaje.