Ruda Śląska: Bieg Wiewiórki został poświęcony pamięci zmarłej prezydent miasta Grażynie Dziedzic. Zobacz ZDJĘCIA

Bieg Wiewiórki poświęcony pamięci zmarłej prezydent Rudy Śląskiej Grażynie Dziedzic

Bieg Wiewiórki to cykl imprez dla miłośników aktywnego trybu życia odbywających się w Rudzie Śląskiej. Na trasie w dzielnicy Rudy - Halembie co miesiąc rywalizują biegacze mający do pokonania pętlę liczącą 4200 m wiodącą leśnymi ścieżkami. Trasę można pokonać od jednego do pięciu razy w zależności od formy i samopoczucie biegacza. Dzieci do lat 15 rywalizują na dystansie 1000 m

Czerwcowe zawody miały szczególny charakter i poświęcone były pamięci zmarłej 16 czerwca po długiej chorobie prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic. Z powodu ogłoszonej w mieście żałoby zaplanowana na 18 czerwca rywalizacja została przełożona na 26 czerwca i odbyła się dzień po pogrzebie prezydent miasta.

ZOBACZIE ZDJĘCIA Z CZERWCOWEGO BIEGU WIEWIÓRKI