Ruda Śląska: Diler narkotyków potrącił policjanta podczas ucieczki. Wcześniej był już notowany za napaść na funkcjonariusza

Handlarze ludźmi werbowali w Rudzie Śląskiej i Częstochowie

Śląskie. Prokuratura szacuje, że pokrzywdzonych w skutek handlu ludźmi i wywiezionych do Wielkiej Brytanii zostało ponad sto osób. Tam byli oni zmuszani do pracy oraz kradzieży, a na ich nazwiska zaciągano kredyty i wyłudzano świadczenia socjalne. Pokrzywdzeni to także mieszkańcy...