Ruda Śląska: Laptopy trafiają do najbardziej potrzebujących uczniów

Ruda Śląska: Przedszkola i żłobki zamknięte do 22 maja

Żłobki i przedszkola miejskie w Rudzie Śląskiej pozostaną zamknięte do 22 maja. Decyzja ta to efekt spotkania władz miasta z dyrektorami placówek. Z zebranych przez miasto danych wynika, że ponad 1000 rudzkich dzieci mogłoby wrócić w najbliższym czasie do przedszkoli i żłobków.