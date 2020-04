Ruda Śląska: Od dziś znane są wyniki rekrutacji do przedszkoli. Teraz rodzice i opiekunowie muszą złożyć specjalną deklarację

Deklaracje można składać do 27 kwietnia do godz. 15:00. Formularz potwierdzenia znajduje się w zakładce systemu: pliki do pobrania oraz w każdym przedszkolu. Ewentualny brak potwierdzenia woli przyjęcia oznacza rezygnację z danego przedszkola.

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rozpoczyna się kolejny etap procesu, w którym rodzice oraz opiekunowie dzieci będą potwierdzać wolę przyjęcia dziecka do konkretnego przedszkola. Podobnie jak wszystkie formalności związane z pierwszym etapem rekrutacji, tak samo teraz, wszystkie dokumenty będą składane drogą mailową.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do rudzkich przedszkoli, informacja o tym, które dziecko dostało się do placówki będzie dostępna jest od dziś, 22 kwietnia 2020 roku na stronie www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Podpisany dokument rodzice powinni przesłać w formie skanu lub fotografii na adres internetowy przedszkola lub osobiście dostarczyć dokument do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Listy dzieci przyjętych do przedszkoli zostaną opublikowane 30 kwietnia o godz. 8.00.

O przyjęciu dziecka do danego przedszkola decydować będą specjalne kryteria, za które kandydat otrzymuje punkty. Ich liczba, jak co roku, zdecyduje o tym, które z dzieci zostanie zapisane placówki.

wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekrutacja do rudzkich przedszkoli miejskich wystartowała 23 marca i trwała do 6 kwietnia. W przeciwieństwie do poprzednich lat, odbywała się w pełni elektronicznie, ze względu na pandemie koronawirusa. Rodzice, którzy nie mogli składać dokumentów za pośrednictwem komputera, mieli z kolei możliwość skorzystania ze specjalnych skrzynek zlokalizowanych przez placówkami.