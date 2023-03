Ruda Śląska podsumowała koszty utrzymania dróg zimą. Miasto wydało ponad 5 mln złotych. Obecnie trwa sprzątanie ulic i przystanków po zimie

Trwa sprzątanie Rudy Śląskiej po zimie

Urząd Miasta informuje, że rozpoczęło się wiosenne czyszczenie ulic i chodników, które potrwa do końca marca.

Władze miasta informują ponadto, że wyłoniony został wykonawca, którego zadaniem będzie zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników. Zadba o to konsorcjum Firm PreZero Service Południe Sp. z o.o. oraz Saferoad Grawil Sp. z o.o., zadanie będą realizować w okresie od maja 2023 do końca kwietnia przyszłego roku. Nowością jest zmiana harmonogramu sprzątania w okresie letnim. Dotychczas odbywało się konkretnymi ulicami, w ramach nowej umowy sprzątanie będzie prowadzone dzielnicami.

- Zabieg taki pozwoli nam na większą kontrolę wykonanej pracy. Do tej pory było tak, że czyszczona była np. ul. 1 Maja wraz z przyległymi ulicami, począwszy od dzielnicy Halemba aż do Rudy. Teraz w tym samym czasie czyszczone będą ulice w całej dzielnicy – wyjaśnia wiceprezydent Jacek Morek.

Jednocześnie apeluje do kierowców, by stosowali się do znaków drogowych dotyczących zakazu zatrzymywania się i postoju w dni, w które zaplanowane jest czyszczenie ulic.

Wykonawca wybrany w przetargu będzie również odpowiadać za utrzymanie dróg i chodników podczas kolejnej zimy. Będzie obsługiwał 19 km dróg wojewódzkich, 69 km dróg powiatowych i 181 km dróg gminnych znajdujących się w Rudzie Śląskiej.