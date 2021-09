Ruda Śląska: policjanci rozbili nielegalny salon gier przy ul. Kościuszki

Ruda Śląska: policjanci rozbili nielegalny salon gier w mieście

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w Rudzie Śląskiej otrzymali informację, że w jednym z lokali znajdujących się na ul. Kościuszki najprawdopodobniej znajdują się automaty do gier hazardowych bez wymaganej koncesji.

We wtorek - 28 września - rudzcy mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej wkroczyli do punktu, w którym miały znajdować się nielegalne urządzenia. Na miejscu okazało się, że to prawda.

Maszyny trafiły już do magazynów śląskiej Służby Celno-Skarbowej. Zabezpieczono ponadto gotówkę przeznaczoną na wypłaty wygranych i dokumentację dotyczącą prowadzonego punktu.

Obecnie śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier w Rudzie Śląskiej.

Policja przypomina, że za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji, lub bez zezwolenia grozi odpowiedzialność karna: wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie kary łącznie.