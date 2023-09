Ruda Śląska prawie 100 lat temu - zobacz jak wyglądała! Te zdjęcia są w kolorze. Rozpoznasz ulice, budynki... ?

Tak wyglądała Ruda Śląska prawie 100 lat temu! Zobacz to w... kolorze. Rozpoznasz ulice, budynki... ?

Niektóre zdjęcia wyglądają naprawdę efektownie, inne nieco mniej. Wprowadzone zmiany i koloryzacja zależą bowiem w dużej mierze od jakości oryginalnych fotografii. Jedne zachowały się w doskonałej jakości, inne w gorszej. Tak czy inaczej to nowe spojrzenie na historię naszego miasta.

Nakładanie obrazu na czarno-białe zdjęcia wymagało jeszcze do niedawna konieczności użycia specjalistycznego sprzętu i nowinek technologicznych. Dzisiaj nie jest to już trudne, a wystarczy tylko użyć do tego odpowiednich narzędzi, jakie znajdują się w wirtualnej przestrzeni.