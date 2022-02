Ruda Śląska: Rusza kolejna edycja prac społecznie-użytecznych

W ubiegłym roku z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystały 72 osoby, a w ramach prac m.in. zlikwidowano nielegalne wysypiska śmieci, przeprowadzono remonty mieszkań chronionych, które znajdują się w zasobach MOPS-u, czy uporządkowano piwnice przynależne do tych mieszkań, a także wykonano prace porządkowe na terenie Góry Antonia, Traktu Rudzkiego i parku w Bielszowicach czy w Domu Pomocy Społecznej „Senior”. Czy w tym roku będzie podobnie?

W budżecie na 2022 roku na realizację prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej zaplanowano ponad 265 tys. zł, z czego przeszło 106 tys. zł stanowi wkład własny miasta, a reszta to środki z Funduszu Pracy.

- Do tej pory inicjatywa ta była zawsze bardzo pozytywnie postrzegana zarówno przez mieszkańców naszego miasta, którzy korzystają z efektów tych prac, jak i wśród samych klientów pomocy społecznej, dla których często jest to początek nowej drogi zawodowej, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Co ważne, dzięki tym działaniom wielu z uczestników znalazło zatrudnienie na rynku pracy. Myślę, że tak będzie i tym razem - podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.