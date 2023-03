Ruda Śląska: Rynek na Nowym Bytomiu przejdzie przemianę! Miasto podsumowało konsultacje w sprawie przebudowy pl. Jana Pawła II

Jak się okazuje, wśród głosów rudzian pojawiły się również opinie, by w ogóle nie ingerować w rynek i nie dokonywać tam nowych nasadzeń.

Duże zainteresowanie wśród uczestników konsultacji wzbudziła fontanna znajdująca się na środku placu. Rudzianie długo się nią nie nacieszyli, fontanna jest zniszczona i nie działa od kilku lat. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom nie będzie naprawiona.

- Koncepcja przewiduje jej likwidację, ponieważ fontanna ta już nie działała i w praktyce nie można jej naprawić. Budowa nowej generuje z kolei zbyt duże koszty związane zarówno z jej powstaniem, jak i jej przyszłym użytkowaniem. Co ważne, zaproponowane w koncepcji rozwiązanie przewiduje zachowanie drugiej fontanny przelewowej znajdującej się w południowej części rynku oraz budowę podziemnego zbiornika retencyjnego. W dyskusji pojawiły się natomiast głosy, by był to zbiornik otwarty – wyjaśniają władze miasta.