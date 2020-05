Ruda Śląska: Sprawcy pobicia w Czarnym Lesie trafili do aresztu

Trzech mężczyzn trafiło do aresztu

Trzech mieszkańców Rudy Śląskiej w wieku 20, 21 oraz 26 lat podejrzanych o rozbój na jednym z mężczyzn w dzielnicy Czarny Las trafiło do aresztu. Do zdarzenia doszło 13 maja, kiedy młodzi rudzianie napadli na pokrzywdzonego, pobili go oraz ukradli bluzę, którą mężczyzna miał na sobie.