Ruda Śląska: Tragiczny wypadek motocyklisty w Kochłowicach. Policja poszukuje świadków

Dwie kobiety potrącone dla przejściach dla pieszych w Rudzie Śl.

Zmienna pogoda i jesienna aura dają się we znaki. Niestety przekonały się o tym dwie mieszkanki Rudy Śląskiej, które były ofiarami potrąceń na przejściach na pieszych. Policja apeluję do kierowców o ostrożną jazdę i o większość czujność do pieszych.