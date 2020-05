Ruda Śląska: Ukradł luksusowe samochody za blisko milion złotych. Teraz usłyszy zarzuty

Mundurowi podjęli próbę zatrzymania samochodu, złodziej zaczął jednak uciekać w kierunku autostrady A4, nie reagując na polecenia do zatrzymania. Do pościgu autostradą włączyli się również policjanci z komisariatu III, którzy byli na jednym z rudzkich MOP-ów. Na wysokości Gliwic do pościgu włączył się również patrol z autostradówki. Mężczyzna zjechał w pewnej chwili na autostradę A1, gdzie na wysokości Rybnika został zmuszony przez policjantów z rudzkiej „trójki” do zatrzymania – poinformowali mundurowi.