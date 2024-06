Ruda Śląska: Wspólne czytanie po śląsku w Stacji Biblioteka. W tle historia Joanny Gryzik i Goduli zainscenizowana przez uczniów SP 14

Jak podkreślał profesor, podobne spory z politykami toczą się w różnych rejonach świata.

- To, co nazywamy uzyskiem statusu języka regionalnego, to jest pewien proces, który toczy się w wielu krajach. To jest coś co może być, ale nie musi. Nie jest to jakaś absolutna konieczność, bo tak bym tego nie stawiał. Natomiast przydałoby się pomyśleć również z troską o kulturze polskiej, że to jest język (śląski - przy. red.), który należy do tego obszaru, do tego imaginarium środkowoeuropejskiego i należy go chronić, bo jest dziedzictwem, wartością, częścią kultury ludzi, a tych jest więcej niż obywateli Estonii - dodawał Zbigniew Kadłubek.