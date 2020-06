Ruda Śląska: Wystartowała kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Zgłaszanie projektów potrwa do końca czerwca

Wystartowała kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Od poniedziałku 17 czerwca, mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą zgłaszać swoje projekty w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Do 26 czerwca przyjmowane będą zgłoszenia w wersji papierowej, a te elektroniczne z kolei do 1 lipca. W tym czasie rozpoczyna się także weryfikacja wniosków, która potrwa do początku sierpnia.

- W Rudzie Śląskiej nie brakuje ludzi z pomysłami na miasto, a budżet obywatelski to szansa na ich realizację. Mam nadzieję, że mimo uciążliwości związanych z trwającą epidemią i tym razem rudzianie znajdą czas na przygotowanie wniosków. Dotychczas dominowały projekty związane ze sportem i rekreacją. Zobaczymy, czy podobnie będzie w tym roku – mówi prezydent Grażyna Dziedzic

Na inwestycje przeznaczono 4 122 640 złotych, z czego 1 042 640 zł na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 280 tys. zł), a 3 080 000 zł na projekty małe (z kosztem realizacji do 280 tys. zł. Jak zapowiadają władze miasta, „jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych”.