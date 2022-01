Ruda Śląska. Zbudują 52 nowe komunalne mieszkania

Przy ul Bankowej w Rudzie Śląskiej zostaną wybudowane 52 mieszkania komunalne . Przekazano już plac budowy. Koszt inwestycji to prawie 18,5 mln zł.

Ruda Śląska. Nowe mieszkania komunalne

Inwestycja powstanie na terenie o powierzchni ponad 3,3 tys. m² przy ul. Bankowej w dzielnicy Ruda. W ramach budowy zostaną zbudowane dwa budynki z podziemnymi garażami i przestrzenią rekreacyjną pośrodku. Każdy pomieści 26 mieszkań o powierzchni od 45 do 52 m², a do każdego lokalu przynależeć będzie komórka lokatorska znajdująca się na danym piętrze. Główne wejścia do budynków zostaną zlokalizowane od strony wewnętrznego dziedzińca między nimi.