Ruda Śląska: Związkowy Huty Pokój rozpoczęli protest. Nie widzą żadnych zmian na lepsze

Organizacje związkowe działające w strukturach Huty Pokój S.A. oświadczają, że w związku z brakiem realizacji porozumienia z dnia 19 września 2019 roku oraz 6 grudnia 2019, strona społeczna rozpoczęła akcję protestacyjną. Mimo prób dialogu i informowania Organów Państwowych o problemach związanych z realizacją porozumienia oraz pogarszającej się kondycji Huty Pokój S.A. i całej branży hutniczej, nie widzimy żadnych działań mających zmienić zaistniałą sytuację. Wyżej wymienione czynniki i fatalne nastroje zmuszają organizacje związkowe do zdecydowanych działań. Załoga, jak i całe środowisko związane z Hutą Pokój S.A. są zawiedzione i zniesmaczone. Niezrealizowanie porozumień przez Węglokoks S.A., brak dialogu ze stroną społeczną, składanie obietnic przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o uratowaniu Huty Pokój pozostają tylko hasłami, które nigdy nie zostaną zrealizowane. Jeśli zaistniała sytuacja nie ulegnie zmianie, strona społeczna będzie zmuszona zaostrzyć formy protestu. Nie pozwolimy, by 180-letnie tradycje i ciężka praca wielu pokoleń zostały zniszczone – poinformowali związkowcy.

Związki zawodowe oflagowały także zakład, zwracając się bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego i wskazując, że „trwa agonia polskiego hutnictwa”.

To kolejna próba zmiany sytuacji, w której znalazł się rudzki zakład. W grudnia 2019 roku, w siedzibie Węglokoksu doszło do strajku głodowego pracowników Huty Pokój, co w konsekwencji przyniosło podpisanie porozumienia.

Wcześniej jednak, przed główną bramą Huty, doszło do wiecu poparcia dla związkowców, którzy strajkowali w siedzibie Węglokoksu. Przed zakładem zjawiła się wtedy większa część pracowników zakładu.