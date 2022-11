Rudzcy mundurowi na Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Halowej Piłce Nożnej walczyli o tytuł mistrza. Jak im poszło? Magdalena Łabędzka

Trzymanie formy i aktywność fizyczna to dla policjantów podstawa przygotowania do pracy, zwłaszcza w terenie. Policjanci często łączą zabawę z treningiem. Tak spędzając wolny czas policjanci przygotowują się nie tylko do służby ale też do różnych zawodów sportowych, w których mundurowi biorą udział nawet kilka razy w ciągu roku. Są to zawody siłowe, biegi i mecze.