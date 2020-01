Rudzcy sportowcy pokazali władzy miasta żółtą kartkę - akcja protestacyjna przed Urzędem Miasta

Środowisko sportowe w Rudzie Śląskiej apeluje, aby Pani wraz ze swoimi zastępcami przy konstruktywnej współpracy z Radą Miasta rozpoczęła prace na rzecz dofinansowania klubów sportowych w kwocie 4,5 mln złotych w roku 2020. Jesteśmy zbulwersowani faktem, że Zarząd miasta Ruda Śląska nie zabezpieczył środków na ten cel. Liczymy, że refleksja, którą Pani wyciągnie po dzisiejszym dniu pozwoli Pani natychmiast zabrać się do naprawy tej dramatycznej sytuacji – brzmi pismo skierowane do prezydent Rudy Śląskiej.

Korzystając z trwającej w tym czasie Sesji Rady Miasta, przedstawiciele niezadowolonych sportowców złożyli na ręce prezydent miasta Grażyny Dziedzic i przewodniczącej Rady Miasta Aleksandry Skowronek listy, w których oczkują, że strony dojdą do porozumienia, co pozwoli na naprawę krytycznej sytuacji sportu w Rudzie Śląskiej.

Rudzkie kluby nie mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 4,5 mln złotych rocznie, tak jak miało to miejsce przed laty. Obecnie w budżecie miasta na ten cel przeznaczono jedynie 300 tys. złotych w postaci „małych grantów”, co oznacza, że każdy z 30. klubów w Rudzie Śląskiej mógłby liczyć na jedynie 10 tys. złotych.

Środowisko sportowe w Rudzie Śląskiej apeluje, aby Rada Miejska, której Pani przewodniczy zaczęła współpracować z zarządem miasta Ruda Śląska na rzecz dofinansowania klubów sportowych w kwocie 4,5 mln złotych w roku 2020. Jesteśmy zbulwersowani faktem, że Zarząd miasta Ruda Śląska nie zabezpieczył środków na ten cel. Kwota 300 tys. na małe granty, którą opozycja zabezpieczyła jest kroplą w morzu potrzeb i doprowadzi w krótkim czasie do katastrofy sportowej w naszym mieście – brzmi pismo skierowane do przewodniczącej Rady Miasta.

- To nie miasto podjęło decyzję o obcięciu dofinansowania dla klubów sportowych w Rudzie Śląskiej do zera, tylko Rada Miasta – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Sytuacja ta spowodowana jest m.in. zmianami ustawowymi, które zostały podjęte w ubiegłem roku, w tym m.in. zmianami wysokości podatku PIT, wynagrodzeń nauczycieli, czy przede wszystkim wzrostem pensji minimalnej. Nasze problemy wiążą się również z tym, że radni w ubiegłym roku podjęli kilka decyzji finansowych, które wpłynęły na zmniejszenie dochodów miasta – chodzi tutaj przede wszystkim o brak zgody na podniesienie opłat za odbiór odpadów komunalnych, czy wprowadzenie kwoty maksymalnej z tytułu podatku od nieruchomości. Przez właśnie te działania nasze dochody zostały drastycznie zmniejszone, a niestety w pierwszej kolejności musimy przeznaczyć fundusze na zadania obowiązkowe, którym sport nie jest.

- W czasie, gdy uchwalany był budżet miasta, w grudniu 2019 roku, nie było w nim ani złotówki, która miałaby być przeznaczona na kluby sportowe w naszym mieście. To decyzją radnych kwota 300 tys. została przesunięta na dofinansowanie rudzkiego sportu. Dzięki temu, w ramach „małych grantów” każdy klub sportowy w Rudzie Śląskiej mógł liczyć na niewielkie co prawda dofinansowanie w kwocie 10 tys. złotych. Pomimo przesunięcia tych pieniędzy w budżecie miasta, kluby ich nie otrzymały. To moim zdaniem dobitnie pokazuje, że nie ma ze strony Pani prezydent żadnej woli rozwiązania tego problemu. Propozycja podwyżki odpłat za wywóz śmieci, a co za tym idzie pozyskanie pieniędzy na rudzki sport jest natomiast szantażowaniem Rady Miasta. Proponowana przez władzę stawka 30 złotych jest jedną z najwyższych w całym województwie śląskim.

Rudzki sport pozostawiony bez pomocy

Zakończenie finansowego problemu rudzkich klubów sportowych wydaje się być na tę chwilę jedynie marzeniem. Obie strony, zarówno władze miasta, jak i Rada Miejska obarczają winą drugą stronę. W tym wszystkim pozostają jeszcze dzieci, które być może będą zmuszone niebawem do poszukania sobie nowego hobby.