Rudzianie pozostają w domach pomimo wiosennej aury. Zobaczcie jak wyglądają ulice miasta w czasie pandemii [ZDJĘCIA]

Ulice miasta wciąż puste

Pandemia koronawirusa i wszystkie związane z nią obostrzenia rozpoczęła się w Polsce w połowie marca. Od tej pory wszystkie punkty handlowe, restauracje oraz jednostki kultury pozostają zamknięte dla mieszkańców.

Przeniesienie lekcji do internetu oraz oddelegowanie większości pracowników do pracy zdalnej sprawiło, że większość z nas wychodzi z domu tylko w kilku określonych sytuacjach, a najczęściej do sklepów.

Nic więc dziwnego, że to właśnie tak najłatwiej spotkać innych ludzi. Próżno za to szukać ich na ulicach. Pomimo tego, że wciąż jest to nieco dziwny widok, może jednak napawać optymizmem. Mieszkańcy Rudy Śląskiej stosują się do zaleceń i nie wychodzą ze swoich domów, jeśli nie muszą.