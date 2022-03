Rudzki „Anioł wolontariatu” nie żyje. Elżbieta Żurek zmarła dziś w nocy. Przegrała heroiczną walkę z rakiem

Społeczniczka, mama trzech synów i nauczycielka z pasją, od miesięcy zmagała się z rakiem. Chłoniaka zdiagnozowano u niej w marcu 2020 roku. Zaczęło się od chrypki, potem pojawiły się wyczuwalne zgrubienia na szyi, a kiedy trafiła do lekarza, okazało się, że to nowotwór. W kwietniu rozpoczęła się pierwsza seria chemii. Pani Elżbieta nie poddała się. Wielokrotnie pisała w mediach społecznościowych, że wierzy, że uda jej się wygrać tę walkę. Miała też olbrzymie wsparcie – zarówno w rodzinie, jak i w znajomych.

- Nadal uczyłam moich uczniów, angażowałam się w pomoc innym, bo to moja pasja. We wrześniu badanie PET wykazało, że udało się – rak zniknął. To był najcudowniejszy dzień. Znowu mogłam planować życie z rodziną, nowe przedsięwzięcia w szkole i działania dla lokalnej społeczności. Niestety, szczęście było bardzo krótkie. W marcu tego roku nastąpił nawrót choroby – pisała pani Elżbieta.