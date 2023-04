Rudzki Budżet Obywatelski – można będzie głosować na więcej projektów. Zbieranie wniosków rozpocznie się w połowie maja

- Projektodawcy otrzymali prawo wycofania projektu, jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem głosowania. Zgłaszając projekt drogą elektroniczną nie będzie już trzeba dołączać cyfrowego odwzorowania listy osób popierających projekt, co przyczyni się do zwiększenia ochrony danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że oryginał listy poparcia w wersji papierowej należy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta nie później, niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania formularza drogą elektroniczną – informują władze Rudy Śląskiej.