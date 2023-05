Rudzki Budżet Obywatelski – ruszyło zbieranie wniosków. Miasto przeznaczy prawie 5,3 mln zł na realizację wybranych zadań OPRAC.: Paweł Kurczonek

Budżet Obywatelski w Rudzie Śląskiej - trwa zbieranie wniosków od mieszkańców Paweł Kurczonek / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

15 maja ruszyło zbieranie wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Pomysły można zgłaszać do 24 maja w formie papierowej, a za pośrednictwem platformy elektronicznej – do 2 czerwca. - Budżet obywatelski to idealne narzędzie dla mieszkańców, którzy mają swoje pomysły na miasto, a takich w Rudzie Śląskiej nie brakuje. Jeżeli tylko przekonają do swoich projektów innych rudzian, to mogą bezpośrednio wpłynąć na sposób zagospodarowania przestrzeni publicznej – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta. Na realizację wybranych zadań miasto przeznaczy prawie 5,3 mln zł.