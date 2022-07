Rudzkie smaki - tym razem na talerzu gazpacho! Kto wie co to za kulinarny przysmak?

Nowy laureat!

Spośród nadesłanych zgłoszeń we wrześniu wybrane zostaną smaki lipca i sierpnia. W czerwcu laureatem został Grzegorz Lip. Zaproponowany przez niego przepis na gazpacho znajdzie się na czerwcowej karcie kalendarza.

Gazpacho to zupa z surowych warzyw, której głównym składnikiem są pomidory – Proponuję wybrać pomidory malinowe, które wyróżniają się gęstym miąższem i słodkim smakiem – mówi autor przepisu. – Składników nie gotujemy, tylko chłodzimy je w lodówce a następnie miksujemy – dodaje.

Jak co roku smaki wakacji lipca i sierpnia zostaną wybrane we wrześniu. Przepisy z propozycjami można przesyłać do końca sierpnia.