Rusza modernizacja torowiska "dziewiątki" w Goduli. Na pasażerów i kierowców czekają utrudnienia

Odcinek, który zostanie zmodernizowany, to kolejny fragment linii numer 9, biegnąca z Bytomia do Chorzowa przez Rudę Śląską. To kolejny odcinek torowiska linii "dziewiątki" po Nowym Bytomiu, który przejdzie remont.

– To niezwykle ważna linia, łącząca kilka miast, będąca dla wielu pasażerów podstawowym środkiem komunikacji, dlatego bardzo zależy nam, żeby znacząco poprawić jej stan techniczny i zapewnić pasażerom jak najlepszy komfort podróży – mówi Bolesław Knapik, Prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

– Popularna „dziewiątka” to linia bardzo ważna w układzie komunikacyjnym miasta, jednak problem stanowi jej stan – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. - Modernizacja torowiska jest dla nas kluczowa i cieszę się, że zrealizowany zostanie kolejny etap oraz mam nadzieję, że remontu doczekają się także pozostałe rudzkie odcinki.

Na początku 2020 roku rozstrzygnięty został przetarg, który wyłonił wykonawcę projektu pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej” . Dziś, 16 marca 2020 roku w siedzibie Tramwajów Śląskich podpisano umowę z firmą TOR-KRAK, która wykona remont odcinka. Przebudowa odcinka trasy nr 9 zbliża się więc wielkimi krokami.