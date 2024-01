Rybnik: protest w obronie wolnych mediów przed siedzibą TVP. "Porządek prawny nie może być łamany w kontekście telewizji publicznej"

- Chcemy wyrazić sprzeciw temu, co się dzieje, a przede wszystkim formie, w jakiej to się odbywa. Bo to, że władza czy ugrupowanie, które tą władzę przejmuje, tworzy i sprawuje później rząd, ma prawo do różnych decyzji i zmian. Ale muszą one odbywać się w sposób parlamentarny, z zachowaniem przepisów, z zachowaniem konstytucji i przede wszystkim z zachowaniem porządku prawnego. Porządek prawny nie może być łamany. Nie może być łamany w kontekście telewizji publicznej, do której wszyscy Polacy powinni mieć dostęp. Wolny dostęp do różnych źródeł informacji, z różnym punktem widzenia. Tak powinny wyglądać media publiczne - mówił Andrzej Sączek, radny Prawa i Sprawiedliwości, po czym zebrani wykrzyczeli słowa "wolne media".