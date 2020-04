Siedzenie w domu podczas pandemii nie musi być nudne. instytucje kultury proponują zabawy, warsztaty i spotkania online z autorami książek

Dla osób, które szukają inspiracji do zabawy dla swoich pociech, które najdotkliwiej mogą odczuwać skutki obowiązki siedzenia w domu, na ratunek przychodzi Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty i jego profil na Facebooku.

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce, wszystkie miejsca, które spełniały funkcję rozrywkową w miastach zostały zamknięte. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy są zdani na siebie podczas walki z nuda i dużą ilością wolnego czasu. Rudzie instytucji kultury proponują bowiem specjalne zajęcia i warsztaty, które nie wymagają wychodzenia z domu.

Internatowe spotkania z autorami

Dla nieco starszych i bardziej wymagających mieszkańców miasta, z pomocą przychodzi z kolei Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie, które zapraszają na wirtualne spotkania z autorami literackimi. Już w piątek 3 kwietnia na Facebooku odbędzie się spotkanie online z Olgą Tokarczyk, Anną Sańczuk i Maciejem Ulewiczem.

W sobotę z kolei gościem transmisji live będzie Grzeogorz Kasdepke, w niedzielę Joanna Olech, a w poniedziałek internauci będą mogli spotkać się z Magdaleną Witkiewicz, Robertem Małeckim, Anitą Scharmach oraz Anną Sakowicz. Wszystkie spotkania organizowane są w ramach akcji #NieZostawiamyCzytelnika.

Fani sztuki i rozrywki niestety będą musieli jeszcze poczekać na powrót do sal domów kultury. Wszystkie wydarzenia i spektakle, które miały odbyć się zarówno w Miejskim Centrum Kultury, jak i Domu Kultury w Bielszowicach zostały odwołane lub przełożone na inny termin. W przypadku MCK, zawieszeniu uległy wydarzenia od 15 kwietnia do końca czerwca. W Domu Kultury zawieszenie obowiązuje do odwołania.