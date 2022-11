Sierżant Ruda uczy dzieci jak powinny się zachowywać w zatłoczonych miejscach - edukacyjne działania policji dotarły do przedszkola nr 3do

Policjanci odwiedzają rudzkie przedszkola

Działania policji to nie tylko kontrole drogowe. To też akcje edukacyjne dla najmłodszych. Od początku września mundurowi odwiedzają najmłodszych i uczą ich jak prawidło poruszać się w ruchu drogowym, na co należy zwracać uwagę i jak zachować się w zatłoczonych miejscach. Tym razem w ramach kampanii „Mamo! Tato! Tutaj jestem” dzieci uczyły się o swoim bezpieczeństwie.

W rudzkim przedszkolu nr 30. sierżant sztabowy Mateusz Pandzioch z Wydziału Prewencji rudzkiej komendy spotkał się z dziećmi w ramach kampanii edukacyjnej „Mamo! Tato! Tutaj jestem”. To jedna z akcji zainicjowana przez Śląską Policję. Akcja ma na celu edukowanie dzieci, ale też ich rodziców.

Dzieci i dorośli uczą się na co zwracać uwagę aby zminimalizować ryzyko zaginięcia, zwłaszcza w zatłoczonych miejscach, poza tym profilaktyk policyjny opowiada o prawidłowym zachowaniu na przejściach dla pieszych, placu zabaw, czy w galeriach handlowych.

To nie pierwszy raz kiedy policja odwiedza dzieci w przedszkolu. Takie spotkania zawsze owocują w aktywne rozmowy z mundurowymi. Dzieci chętnie się uczą, zadają pytania i poznają elementy umundurowania policjantów. W spotkaniach pomaga Sierżant Ruda - maskotka policyjna, którą najmłodsi uwielbiają. Poza rozmową, dzieci otrzymały też od policjantów kolorowanki dzięki, którym zapamiętają tematy rozmów i utrwalą nową wiedzę poprzez zabawę.