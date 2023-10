Spacer do 20 km od Rudy Śląskiej. Urokliwe trasy na weekend 28 - 29 października

Szukasz pomysłu na niebanalną ścieżkę na spacer z Rudy Śląskiej? Oto nasze propozycje, gdzie można się wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mają różną długość, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na ciekawy spacer w odległości do 20 km od Rudy Śląskiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe niedaleko Rudy Śląskiej warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki ze spacerem w okolicy Rudy Śląskiej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 20 km od Rudy Śląskiej, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Zbiornik Kozłowa Góra i Park Świerklaniec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,91 km

Czas trwania spaceru: 41 min.

Przewyższenia: 13 m

Suma podejść: 41 m

Suma zejść: 42 m Trasę spacerową mieszkańcom Rudy Śląskiej poleca Witek1964 Trasa wzdłuż ścieżek rowerowych parku w Świerklańcu.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Odkrywanie Mikołowa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,61 km

Czas trwania spaceru: 46 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podejść: 93 m

Suma zejść: 118 m Ireneusz poleca trasę mieszkańcom Rudy Śląskiej

Zabytki Mikołowa.

Mikołów jest 40-tysięcznym miastem przemysłowym, położonym na południe od Katowic, w sąsiedztwie Rudy Śląskiej i Tychów. Przez miejscowość przepływa rzeczka Jamna. Dzieje miasta sięgają korzeniami okresu średniowiecza. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi już z roku 1222, kiedy wspomina się kasztelana z Mikołowa. Rezydował on prawdopodobnie w niewielkim grodzie, znajdującym się być może w okolicach obecnego kościoła ewangelickiego i kapliczki św. Mikołaja. Miasto ukształtowało się jednak na terenach położonych nieco bardziej na południe. Pierwsza świątynia stanęła tutaj w XII wieku i miała za patrona św. Mikołaja. W drugiej połowie następnego stulecia, po przenosinach osady, wzniesiono nowy kościół, który wkrótce stał się siedzibą parafii pod wezwaniem św. Wojciecha. Od połowy XVI do połowy XVII wieku obiekt ten był użytkowany przez wyznawców luteranizmu. W latach 1843-1861 w Mikołowie zbudowano nowy, okazały kościół parafialny, którego patronem został św. Wojciech. Z tego powodu starej świątyni zmieniono wezwanie na Matki Bożej Śnieżnej. Mikołowski kościół Matki Bożej Śnieżnej leży na północ od zabytkowego Rynku. Jest orientowany, wzniesiony z kamienia łamanego. Cechy późnogotyckiej architektury pozwalają przypuszczać, że został nieco przebudowany pod koniec średniowiecza. Nawę zbudowano na planie prostokąta; do niej przylega wielobocznie zamknięte prezbiterium. Od strony zachodniej widzimy czworoboczną wieżę, która została wymurowana dopiero w XVIII wieku. Wnętrze jest jednonawowe. Znajdziemy w nim gotyckie kropielnice i chrzcielnicę, późnorenesansową ambonę, barokowe ołtarze. Przed kościołem warto zwrócić uwagę na zabytkową figurę św. Jana Nepomucena. Mikołowianie postawili ją tutaj w XVIII wieku, dziękując w ten sposób za przywrócenie wody w miejskiej studni.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Katowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,29 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podejść: 2 599 m

Suma zejść: 2 605 m Spacerowiczom z Rudy Śląskiej trasę poleca Przerywnik Wycieczka szlakami na osiedle Ligoty Panewniki i Kokociniec. Uwaga na czarny szlak, mało widoczny.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Rudy Śląskiej

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przyda się na spacerze

Dlaczego warto spacerować?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

Gniew zakończył siedmioletni program rewitalizacji Starego Miasta