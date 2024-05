Spacer historyczny z przewodnikiem oraz plenerowy koncert Orkiestry Dętej KWK Pokój! Zobacz program Traktem Rudzkim do Europy

Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Rudzie Śląskiej

Zapraszam na wyprawę śladami mieszkańców Ficinusa, ścieżkami zrewitalizowanej hałdy, która stanowi pozostałość po hucie cynku „Liebe-Hoffnung” do amfiteatru w rejonie ulicy Czarnoleśnej, gdzie o godz. 16:00 rozpocznie się koncert Orkiestry Dętej KWK „Pokój” – zaprasza Michał Pierończyk, prezydent Miasta Ruda Śląska. - Strefa wypoczynku na zrewitalizowanym terenie ruin amfiteatru to doskonałe miejsce do organizacji plenerowych wydarzeń – dodaje.

Traktem Rudzkim do Europy

Trakt Rudzki to ścieżka pieszo-rowerowa, a miejscami także rolkarska, która łączy obiekty sportowe, parki, skwery oraz miejsca związane z historią Nowego Bytomia i Wirku. W ramach projektu zrewitalizowanych zostało łącznie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Przebiega od ul. Nowary przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej. Dalej wiedzie ul. Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie prowadzi przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Dalej trasa przebiega przez park przy ul. Hallera, a następnie biegnie tą ulicą w kierunku parku Dworskiego. Na realizację inwestycji miasto pozyskało ponad 8 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.