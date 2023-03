Spędź sobotę na sportowo! Pobiegnij z wiewiórką po halembskim lesie

Tak jak każdego roku bieg rozpoczynał się będzie i kończył na bieżni Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15, a w jego trakcie uczestnicy pokonają pętlę o długości 4,2 km, która przebiega przez halembski las. Z kolei dzieci, które nie przekroczyły jeszcze piętnastego roku życia, mogą sprawdzić swoje siły na dystansie 1000 m. Każdy z biegaczy oraz uczestników marszu nordic walking sam zdecyduje, ile okrążeń chce pokonać. Maksymalnie biegacze mogą pokonać tę pętlę pięć razy, czyli w sumie 21 km (limit czasowy to 2 h i 45 minut), a osoby, które wezmą udział w rywalizacji nordic walking, trzy razy i w sumie pokonać 12,6 km.

Podczas każdego biegu będzie prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn z ręcznym pomiarem czasu w konkurencji biegu, jak również w konkurencji nordic walking. Pod koniec cyklu wszyscy uczestnicy otrzymają imienne dyplomy, a dla osób, które wystartują co najmniej 7 razy na dowolnym dystansie i w dowolnej konkurencji, przeznaczona jest statuetka „Rudzkiej Wiewiórki”. Z kolei uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich zawodach, czyli 9 razy, otrzymają „Dużą Rudzką Wiewiórkę”. Dotyczy to również biegu dzieci na dystansie 1000 m. W „Biegu Wiewiórki” mogą uczestniczyć amatorzy i osoby zrzeszone w klubach sportowych.