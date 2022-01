Synek z Rudy Śląskiej Michał Gabor podbija ESKA.TV. Singiel "Mercem" ma prawie 100 tys. wyświetleń!

Michał Gabor, chłopak "z naszego podwórka" swoimi singlami podbija największe stacje telewizyjne. Stają się hitami także w internecie. Singiel "Mercem" dobija już do 100 tys. wyświetleń. Wokalista nie spodziewał takiego zwrotu akcji. Gdy jeszcze piosenka nie była znana, żeby podkręcić atmosferę, obiecał, że przy 20 tys. wyświetleń sprzeda swój samochód.

Sprzedałeś merca?

Merca sprzedałem. Obiecałem, że jak utwór zdobędzie 20 tys. wyświetleń sprzedam swój samochód. Liczba została przebita. Sprzedałem mercedesa, to było moje pierwsze auto więc trochę łezka w oku się zakręciła. Nie spodziewałem się, mój klip dobija już do 100 tys. wyświetleń. Nie liczyłem na taki sukces.

W klipie była Ruda Śląska?

Oczywiście, że była. Ruda Śląska już nie jeden raz pojawiła się w moich teledyskach. Teledysk do “Mercem” kręciłem w zasadzie dwóch lokalizacjach. Początkowo miało to być inne miejsce, ale gdy jechaliśmy tam z operatorem i realizatorem klipu, przejeżdżając przez Rudę Śląską stwierdził, że zjeżdżamy. Okazało się, że jest super sceneria do nakręcenia tego klipu i w zasadzie spontanicznie w Rudzie Śląskiej nakręciliśmy większą część teledysku. Na drugą część pojechaliśmy już do Katowic. Tam był trochę inny klimat - światła, kolory. To zrobiło kontrast do ujęć zewnętrznych z Rudy. Jeździliśmy też naszą DTŚ-ką i autostradą A4.