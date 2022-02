„Szeryf z Fryn City. Śląska komedia... z Dzikiego Zachodu” niebawem w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej zaprasza na spektakl zatytułowany „Szeryf z Fryn City. Śląska komedia... z Dzikiego Zachodu”, który porwie swoich widzów w barwny i żwawy świat pełen intrygujących motywów, kostiumów oraz rymowanych dialogów po śląsku. Jak na komedię przystało, nie brakuje w niej humoru, ironii i dystansu, dzięki czemu odbiorców czeka świetna zabawa oraz niebanalna przygoda.

Opowieść w reżyserii Zbigniewa Stryja nawiązuje do wydarzeń historycznych, związanych z emigracją Ślązaków z ojczystych ziem do płynącej mlekiem i miodem Ameryki. Wymarzony świat, który każdy chciał zobaczyć i doświadczyć innego życia okazał się jednak niezbyt upragnionym miejscem do codziennego życia. Jak można usłyszeć z dialogów, prowadzonych przez bohaterów – gdzież może być lepiej, jak nie na Śląsku. Historia przedstawiona w spektaklu dostarcza wielu różnorodnych, ale też pozytywnych emocji. Nie zabraknie motywów radosnych ani też sentymentalnych. Spektakl równocześnie bawi i wzrusza. Poza tym, cechuje go wartka akcja oraz niezwykle ciekawe, a także intrygujące kostiumy niczym z hollywoodzkich westernów.