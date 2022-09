Pałac w Sławikowie

Obecny szkielet budynku to pozostałości po pałacu przebudowanym w latach 1856-1865 przez Ernesta von Eikstedta, który nadał mu ducha eklektyzmu z akcentami neoklasycystycznymi. Pozostawał w rodzinie von Eikstedta aż do 1945 roku i chociaż mówi się, że Pałac zniszczono e czasie walk między Wehrmachtem i Armią Czerwoną pod koniec II wojny światowej, to największe zniszczenia w pałacu poczyniły władze w czasach PRL. Wtedy to wyposażenie pałacu zostało rozkradzione, a budynek popadł w ruinę i niszczeje do dziś, ponieważ strasy są już tak duże, że brakuje funduszy na jego odbudowę. Poza pałacem na terenie parku o powierzchni 6 ha znajduje się oranżeria, spichlerz i ruina kaplicy nagrobnej von Eikstedtów w stylu neogotyckim.