Tak wygląda zamknięty szpital w Rudzie Śląskiej - ciarki przechodzą po plecach. Można tu kręcić filmy grozy! zal.

To miejsce wręcz idealne do kręcenia filmów grozy! Zamknięty szpital wygląda strasznie! Znajduje się on w Wirku, jednej z dzielnic Rudy Śląskiej, przy ul. 1 Maja 279. Do roku 2003 roku mieścił się tam Oddziały Chirurgii Ogólnej i Reumatologii. Obecnie budynek znajduje się w opłakanym stanie. Spokojnie można by w nim kręcić filmy grozy! Zobacz te fotografie fotografie opuszczonego szpitala. Kliknij w "Zobacz galerię".