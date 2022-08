Termy Rzymskie to luksusowa atrakcja w Czeladzi – warto się tam wybrać niezależnie od pory roku

Pałac Saturna – co kryje się pod tą egzotyczną nazwą?

Pałac Saturna i znajdujące się przy nim Rzymskie Termy to luksusowy kompleks łączący z sobą nowoczesny hotel i starożytne łaźnie. Łaźnie w Czeladzi oceniane są na 4,9 gwiazdek, to bardzo wysoki wynik i nie ma się co dziwić. Termy Rzymskie w Czeladzi zostały zbudowane na wzór starożytnych Term z Pompei. Udekorowane malowidłami i rzeźbami stylizowanymi na sztukę antyczną przenoszą klientów do starożytnego Rzymu.