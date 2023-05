Tragiczna sytuacja w Rudzie Śląskiej. Zaatakował kobietę i jej syna nożem, a potem skoczył z balkonu z 4. pięta

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 23 maja.

Około godziny 18:15 rudzcy policjanci otrzymali informację o zdarzeniu. Wstępne informacje pozwoliły na ustalenie prawdopodobnego przebiegu. W wyniku awantury w rodzinie doszło do zranienia 42-letniej kobiety oraz jej 19-letni syna, który stanął w obronie matki. Sprawcą był mieszkający z nimi 35-letni partner kobiety. Mężczyzna był w stanie silnego upojenia alkoholowego.

Po wszczęciu awantury i zaatakowaniu swojej partnerki oraz jej syna wyszedł na balkon i wyskoczył z czwartego piętra. On, jego partnerka i jej syn zostali przetransportowani do szpitali. Na szczęście rany 42-latki i jej syna były powierzchowne. Po badaniach i opatrzeniu ran zostali zwolnieni do domu.

Śledczy rozpoczęli już ich przesłuchania i zbieranie materiałów dowodowych, aby kompleksowo ustalić okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.