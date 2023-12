Trasy rowerowe do 12 km od Rudy Śląskiej. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Rudy Śląskiej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 12 km od Rudy Śląskiej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Rudy Śląskiej warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Rudy Śląskiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Rudy Śląskiej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w Rudzie Śląskiej ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 39%. W niedzielę 17 grudnia w Rudzie Śląskiej ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 36%. 🚲 Trasa rowerowa: Krajoznawcza Pętla Helenka-Miechowice-Dolomity-Segiet Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,41 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 2 798 m

Suma zjazdów: 2 781 m Trasę dla rowerzystów z Rudy Śląskiej poleca Jaskulaa.d Dzisiaj ostatni dzień pięknej, letniej pogody wiec postanowiłem go wykorzystać w pełni. Zaliczyłem piękną pętle przez okoliczne lasy, polne drogi oraz atrakcje przyrodnicze. Pierwotnym celem mojej wycieczki były "Dolomity Sportowa Dolina" koło Stroszka, największe wrażenie zrobiła na mnie jednak zabytkowa Hałda Popłuczkowa leżąca nieopodal Dolomitów. Każdemu polecam udać się w to miejsce gdyż widok na Tarnowskie Góry jest bardzo ładny. Oznaczenie tras rowerowych jest czasami nie jasne dlatego trzeba uważać aby nie przegapić rozjazdu, dotyczy to w szczególności przebiegu trasy niebieskiej za Dąbrową Miejską.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szyb Maciej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 2 543 m

Suma zjazdów: 2 568 m Trasę rowerową mieszkańcom Rudy Śląskiej poleca Jaskulaa.d Dzisiaj w planie było wydarzenie "Pyrlik i Młotek" niestety złapany po drodze "flak" w tylnym kole opóźnił mnie na tyle skutecznie, że nie udało mi się dotrzeć ma Plac Wolności na czas (wydarzenie rozpoczęło się o 11, a na Placu Wolności byłem ok. 11:10). Aby moja wyprawa miała w sobie przynajmniej odrobinę z dziedzictwa górniczego Zabrza postanowiłem udać się do Szybu Maciej na Maciejowie. Jest to bardzo ciekawe miejsce, znajduje się tu Restauracja, Escape Room "Szola", wieża wyciągowa z której można popodziwiać widoki. Istnieje oczywiście możliwość zwiedzania kompleksu z przewodnikiem. W drogę powrotną udałem się Zabrzańskim Szlakiem rowerowym (niebieskim). Przed Świętoszowicami zboczyłem na Czekanów aby pokręcić się trochę po okolicy, następnie wróciłem z powrotem na szlak niebieski i do domu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Lotnisko Gliwice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 400 m

Suma zjazdów: 1 424 m Jaskulaa.d poleca trasę mieszkańcom Rudy Śląskiej Wolna Niedziela+Piękna Pogoda=Super trasa rowerowa! Ponieważ mam dzisiaj więcej wolnego czasu, a pogoda aż kusi by wyjść na rower postanowiłem nie marnować ani chwili! Moim głównym celem stało się Lotnisko w Gliwicach-przypuszczalnie dzisiaj oblegane przez amatorów sportów lotniczych ze względu na super warunki.

Moją wycieczkę rozpocząłem na Helence i ruszyłem czerwonym szlakiem turystycznym w kierunku Żernik, stamtąd zboczyłem na gliwicką trasę rowerową (też czerwoną) która prowadzi do centrum Gliwic, a następnie na osiedle Sikornik. Trasa rowerowa jest poprowadzona głównie chodnikami. Po drodze zahaczam o Radiostację w Gliwicach i słynny "Czołg". Następnie przejeżdżam przez Osiedle Sikornik i ostatecznie "ląduje" na lotnisku. W rzeczy samej dzisiaj działała szkółka szybowcowa, odbywały się loty widokowe jak i skoki spadochronowe. Ponadto paru pilotów-amatorów latało swoimi "ultralajtami". Dla fanów lotnictwa była to prawdziwa gratka. Po paru chwilach spędzonych na lotnisku ruszyłem w kierunku M1 w Zabrzu gdzie odbywał się zlot Foodtrucków. Obrałem trasę przez Sośnicę. Pierwszy etap był bezproblemowy gdyż wzdłuż głównej drogi podążała szeroka ścieżka rowerowa. W pewnym momencie ścieżka się niestety kończy i trzeba tyrać główną drogą-średnia przyjemność biorąc pod wzgląd, że ruch był znaczny. Za Sośnicą wskakują na szlak Zabrzański i cisnę czym prędzej do M1 na ciepłą strawę, a następnie do domu;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Rudy Śląskiej

🚲 Trasa rowerowa: 07 Śląskim szlakiem Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,66 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 399 m JacekG155 poleca trasę rowerzystom z Rudy Śląskiej

Trasa mająca w założeniu prowadzić przez miejsca ciekawe krajoznawczo, ale też stosunkowo mało ruchliwymi ulicami śląskiej aglomeracji. Po drodze można obejrzeć/zwiedzić takie obiekty jak:

• Zabrze - kościół św. Józefa

• Zabrze - Park im. rotmistrza Witolda Pileckiego

• Muzeum PRL w Rudzie Śl.

• schron bojowy nr 34 OWŚ (Obszar Warowny Śląsk)

• kolonia robotnicza "Ficinus"

• Kościół śś. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śl. Wirku

• Ruda Śląska - Szyb "Andrzej"

• Ruda Śl. - wieża wodna

• Ruda Śl. Nowy Bytom - rynek i Kościół św. Pawła

• Ruda Śl. Nowy Bytom kolonia robotnicza "Kaufhaus"

• Dworzec PKP w Rudzie Śląskiej Chebziu

• Świętochłowice Lipiny - zespół domów

• Świętochłowice ul. Katowicka, ul. Polaka - muzeum Powstań Śl., familoki

• Park Śląski

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Tour z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja oraz III powstania śląskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 837 m Trasę rowerową mieszkańcom Rudy Śląskiej poleca Oberfeldkurat

3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji oraz wybuchu III powstania śląskiego - myślę, że zbieżność dat nie jest przypadkowa.

Proponowana trasa przebiega m. in. przez Katowice-Ligotę, obok domu, gdzie mieszkał ś.p. Augustyn Keller - powstaniec śląski, później sekretarz Korfantego, a prywatnie mój Pradziadek (celowo nie precyzuję adresu, bo teraz mieszkają tam zupełnie inni ludzie, po co im zakłócać prywatność).

Podobno, jak opowiadała mi moja ś.p. Babcia, pradziadek zupełnie skapcaniał po tym, jak czerwona, sowiecka zaraza opanowała Polskę. Chodził podobno po domu i mamrotał pod nosem "pierońskie gorole, Polska sprzedoły". Historia lubi się powtarzać (i to jako farsa - to chyba Marks).

Następnie kilka pomników osób, pomordowanych przez (jak sami się określają) naród poetów i filozofów. Wiemy kto, ale poli tyczna poprawność każe nazywać ich "nazistami".

Chyba Jaquilne Kennedy powiedziała kiedyś: "zawsze wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich nazwisk"

Myślę, że nie tylko hanysy powinny czasem zatrzymać się przy takich pomnikach, gorole, a zwłaszcza oni, również (podobnie, jak powstanie warszawskie jest nie tylko "warszawskie", a wielkopolskie nie dotyczy tylko "pyr" poznańskich).

Jak widać na załączonych obrazkach (tylko kilku z wielu) nie wszyscy "witali radośnie" (copywright niejaki Gorzelik).

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - przegląd serwisów rowerowych w Rudzie Śląskiej

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Inwestycje w powiecie