Trasy rowerowe do 12 km od Rudy Śląskiej. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Ścieżki rowerowe z Rudy Śląskiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Rudy Śląskiej, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,1 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 2 229 m

Suma zjazdów: 2 246 m

Rowerzystom z Rudy Śląskiej trasę poleca Jaskulaa.d

Pętla przez ciekawsze miejsca w rejonie Tarnowskich Gór. Obejmuje takie miejsca jak Park w Reptach, Sztolnia Czarnego Pstrąga, Zabytkowa Kopalnia Srebra. Trasę zawsze staram się wcześniej zaplanować w taki sposób aby unikać ruchliwych ulic (dotyczy przede wszystkim drogi nr 78, na której pełno TIR-ów). Niestety początek trasy nie był łatwy gdyż nie potrafiłem znaleźć sposobu aby się bezpiecznie przeprawić do lasu za Górnikami (nie chciałem jechać niebezpieczną drogą 78). Ostatecznie pojechałem kawałek ścieżką wzdłuż autostrady, następnie przeprawiłem się przez mostek i wjechałem do lasu za Górnikami-Punktem orientacyjnym jest Krzyż (zdjęcia). Dalszy plan zakładał aby do do Rept podążać czerwonym szlakiem, niestety plan musiał ulec zmianie gdyż czerwony szlak na odcinku pomiędzy Górnikami, a Stolarzowicami stał się praktycznie nie przejezdny. Musiałem więc szukać alternatywnej trasy przez las. Gdy ponownie znalazłem dalszy odcinek czerwonego szlaku wycieczka przebiegła bez utrudnień zgodnie z planem.

