Trasy rowerowe do 12 km od Rudy Śląskiej. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Wycieczki rowerowe w okolicy Rudy Śląskiej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Rudy Śląskiej, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 12 marca w Rudzie Śląskiej ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Rudzie Śląskiej ma być 7°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Do Księżego Lasu i Szałszy

Stopień trudności: 1

Dystans: 52,16 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 900 m

Suma zjazdów: 907 m

Trasę rowerową mieszkańcom Rudy Śląskiej poleca Woytekw75

Dzisiaj nieco bez planu i bez celu, trasa wytyczna na biężąco według własnego widzimisię. Na początku przez las miechowicki zmierzam do Wieszowej zobaczyć źródełko Jana Sarkandra (niektóre "człowieki" już do niczego szacunku nie mają, nawet barierki do krzyża wycieli). Dalej przez Wieszową w kierunku Zbrosławic - miało być po asfalcie ale ... - plakat na słupie i zmiana planów - zjeżdzam w teren i częściowo po trasie maratonu docieram do Zbrosławic. Bocznymi dróżkami dalej na Wilkowice (można zahaczyć o miejsce wypoczynku i już nie takie mini zoo w Wilkowicach - ale nie dzisiaj). Dalej jadę do Księżego Lasu w końcu z bliska obejrzeć kościółek. Dalej prosta droga do Szałszy. Po drodze kilka przystanków z uwagi na wstrzymywany ruch dla przejeżdżających maratończyków. Po drodze do Szałszy wstępuję jeszcze do Ziemięcic zobaczyć ruiny. Z Szałszy już przez Świętoszowice (znowu częściowo po trasie maratonu) i Grzybowice wracam do domu

