Tu w woj. śląskim na skrzyżowaniach działają kamery "łapiące na czerwionym". Oto LISTA miejsc Agnieszka Skiera

Uwaga kierowcy! Dziwne urządzenia nad sygnalizacją świetlną to często są tzw. czujniki do inteligentnego sterowania ruchem. Jednak coraz częściej mamy do czynienia z kamerami rejestrującymi wjazd na czerwonym świetle. W woj. śląskim do niedawna były dwie takie "okamerowane" sygnalizacje, teraz doszła trzecia! Mało tego, lada dzień ma ruszyć odcinkowy pomiar prędkości na ważnej na Śląsku drodze przelotowej - DTŚ.