Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Rudzie Śląskiej. Sprawdź adresy w lipcu 2023

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na dużą skalę. Lodziarze kręcili je w specjalnych maszynkach. Podawano je na andrutach lub waflach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Rudzie Śląskiej otwierano przy głównym placu i najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostępne były tylko latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

W Renesansie odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Maszyna Do Lodów Tajskich Maszynka Do Lodów

Ile kalorii mają lody?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je podczas upałów.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione samodzielnie w domu. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.