Tworzy MEMY "na Śląski" - i robi to świetnie! Tak wygląda Schwarzenegger z Sosnowca, a kto "zeżarł trzi rolady"? Zobacz to! red.

Robi MEMY "na Śląski". "Witom Wos gryfnie! Nazywôm sie Michał i robia dla wos roztomajte łobrozki, co byście mieli trocha szpasu." Tak wita odwiedzający swój fanpage "Godej po Naszymu", autor memów po śląsku - które robią coraz większą furorę w internecie! Śledzi go ponad 213 tys. użytkowników! Olbrzymia ilość lajków, zasięgów... Zobaczcie to!